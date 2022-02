Eerste non-binaire radiopresentator viert ‘wedergeboorte’ met nieuwe naam: Lara Billie Rense

Al enkele jaren is Rense open over ‘genderfluïde gevoelens’, al als kind voelde die zich zowel meisje als jongen. ,,Mijn genderfluïditeit ben ik eigenlijk pas een jaar of twee terug voor het eerst naar buiten toe gaan benoemen. Ik heb het een beetje geparkeerd, ben me pas later gaan realiseren hoe ik echt in elkaar zit. Ik denk dat mensen me altijd al als een jongensachtige vrouw hebben gepercipieerd. Mede doordat ik altijd aan een soort gender-hacking heb gedaan. Door veel te sporten werkte ik aan een niet al te vrouwelijk lichaam: niet te brede heupen, maar wel stevige schouders”, vertelde die twee jaar geleden aan het Parool.