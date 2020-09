Eerste platencontract The Jackson 5 onder de hamer

Daaronder het eerste platencontract van The Jackson 5, ondertekend door hun vader en bandmanager Joe, en de eerste acetaatpersing van hun single Big Boy met op de B-kant Some girls want me for their lover.



Er kan tot 23 oktober worden geboden op de Jackson-kavels. Aangeboden worden onder meer ook kunstwerken, bronzen beelden, decoratiestukken en een houten model van de Jolly Roger, het schip van kapitein Haak in de klassieker Peter Pan. Michael Jackson zou dat als kerstcadeau hebben gekregen van zijn goede vriendin en actrice Elizabeth Taylor. De King of Pop stierf op 50-jarige leeftijd door een overdosis van het narcosemiddel propofol.