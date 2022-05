Eerste programma Omroep Zwart trekt 23.000 kijkers naar NPO 3

met video Televisie­ma­ker Willibrord Frequin (80) overleden aan parkinson

Journalist Willibrord Frequin is vandaag op 80-jarige leeftijd overleden aan de ziekte van Parkinson. Dat heeft zijn familie laten weten. Hij is ‘vredig’ in zijn slaap overleden en had zich ‘verzoend met het onvermijdelijke einde, na een liefdevol en prachtig leven’.

27 mei