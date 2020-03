Eerste reacties op songfestivalsong Jeangu: van ‘prachtig’ tot ‘plaspauzemoment’

Michiel van de site A Bit of Popmusic is bijvoorbeeld lyrisch over de ‘prachtige compositie’ maar vreest wel dat het nummer van de 26-jarige Surinaamse zanger een te lange, te rustige aanloop heeft. ,,Dat is riskant, want het publiek haakt misschien al af voordat de song tot een climax komt.’’ Michiel gaat er dan ook vanuit dat Jeangu’s nummer het meer van de vakjury’s zal moeten hebben dan van het tv-publiek.

Maurice Wijnen, theater en - televisiemaker en Songfestivalfan, stelt dat Nederland met deze inzending ‘de hoogstaande artistieke kwaliteit van de recente inzendingen’ handhaaft en noemt het een ‘warm, atmosferisch’ nummer dat Jeangu ‘prachtig’ vertolkt. Het is wel een nummer dat bij het publiek moet ‘growen’, erkent ook Wijnen. ,,Niet meteen een oorwurm maar wel erg mooi gedaan.‘’ Ook oud-songfestivalwinnares Lenny Kuhr is enthousiast: ‘Prachtig’. ,,Geen standaard songfestivallied. Heel mooi gezongen. Verrassend.’’

Plasplauzemomentje

Songfestival-volger Ryan is op Twitter een stuk kritischer. ‘Vreselijk saai’, noemt hij het. ,,Ik had veel meer van Jeangu verwacht.’’ Ook Jelmer Visser ziet het niet zitten. ,,Als hij in de running order niet helemaal aan het begin zit, is het een ideaal plaspauzemomentje.’’ Erna stelt ronduit dat 'Grow’ 'm ‘niet gaat worden’. Erg is dat volgens haar niet, want zo’n festival twee keer organiseren zou Nederland veel te veel geld kosten. ,,Twee keer achter elkaar: dat kan bruin niet trekken.’’