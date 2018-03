Eigen tv-show voor Ellen Hoog en Naomi van As

In Ellen & Naomi: 24 uur mandekking gaan de voormalige tophockeysters een etmaal op pad met bekende Nederlandse mannen. Zo trekken ze onder meer op met Johnny de Mol, Gerard Joling, Afrojack, Jandino Asporaat en André Hazes. In elke aflevering testen de dames hun kennis over de man in kwestie, beoordelen ze hem op sexappeal, intelligentie, humor, sportiviteit en hoffelijkheid en kijken ze na de 24 uur of hun oordeel over hem is veranderd.