Einde hitserie Succession is onvermijdelijk: ‘Ik koester de herinneringen’

Actrice Sarah Snook, die de dochter van mediamagnaat Logan Roy (Brian Cox) speelt, moest wel een traantje wegpinken toen zij met haar collega’s op een feestje het einde van de serie probeerde te vieren. ,,De sfeer was bedrukt, maar ook hartelijk en dankbaar voor wat wij in de afgelopen zeven jaar hebben bereikt. Hoogtepunt van de wrap party was een compilatie van de bloopers waaraan iedereen zich in de loop der jaren schuldig had gemaakt. Dat was hilarisch.”

Voor wie Succession niet kent: alles draait om de steenrijke familie Roy die eigenaar is van een groot media- en amusementsconcern. De teugels zijn in handen van vader Logan die met harde hand regeert, maar telkens op zijn hoede moet zijn voor de ambities van zijn vier kinderen die hem liever vandaag dan morgen aan de kant willen zetten. Haat, nijd, achterdocht, bedrog, intimidatie en smerige trucs zijn schering en inslag.

De dialogen zijn vlijmscherp, de humor is meestal zwartgallig en de vertolkingen hebben diverse acteurs onderscheidingen opgeleverd. Maar wat is het geheim van de serie die wereldwijd zo aanslaat?

Herkenning

Sarah Snook, die de enige dochter Siobhan (koosnaam Shiv) speelt, doet een poging een verklaring te geven. ,,Natuurlijk kan geen enkele kijker zich vereenzelvigen met de onwaarschijnlijke rijkdom van deze familie. Maar toch herkennen velen zich in de onderlinge strijd. Ik heb een aantal kijkers gesproken die zich in mij herkenden omdat zij hetzelfde type, een tirannieke vader, hadden meegemaakt als ik. Terwijl deze mensen afkomstig waren uit een gewoon milieu. Ik vermoed dat dit de reden is waarom Succession zoveel mensen in verschillende landen weet aan te spreken.”

Over het laatste seizoen mag niet te veel worden verklapt. Uit de eerste aflevering valt wel op te maken dat de kinderen weer een verbond sluiten om hun vader, die ondanks zijn kwakkelende gezondheid nog steeds niet met zich laat sollen, een financiële loer te draaien. Maar de vraag is natuurlijk hoe eerlijk de kinderen tegenover elkaar zijn en of zij gaandeweg toch weer kiezen voor het eigen belang.

De kans dat Succession op de een of andere manier een vijfde leven krijgt sluit Sarah Snook uit. Misschien kunnen spin-offs (afgeleide series op basis van een van de hoofdpersonen) een optie zijn. Daar durft zij geen uitspraak over te doen. ,,Ik weet niet of mijn personage daarvoor in aanmerking komt. Voorlopig koester ik mijn herinneringen en hoop ik dat ik ooit weer in een serie van dit niveau mag meespelen.”

