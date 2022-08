Einde Nederlands bekendste duo van dit moment: Nick en Simon stoppen

De laatste tijd gingen al geruchten rond dat Nick & Simon uit elkaar zouden zijn gegroeid en dat ieder z’n eigen weg wilde gaan. Begin augustus werd bevestigd dat er ’soloplannen’ waren, maar over de details werd niet verder uitgeweid. Komende maandag geven de zangers in de talkshow van Eva Jinek op RTL 4 eenmalig tekst en uitleg over hun beslissing om te stoppen als duo. Ook vertellen ze dan meer over de soloplannen die ze hebben.

Voordat Nick & Simon definitief stoppen, zullen ze volgend jaar onder de noemer Nu Of Ooit nog een aantal afscheidsconcerten geven. Zo treden ze in maart nog op in Zwolle, Alkmaar en Hengelo. Het laatste concert vindt plaats op 10 april. Dan staat er een groot afscheidsconcert in Rotterdam Ahoy op het programma. De kaartverkoop hiervoor begint vandaag. Daarnaast komt begin november een verzamel-cd uit met alle hitsingles van de twee door de jaren heen. Met The Streamers treden ze in september nog op in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Klasgenoten

Nick Schilder en Simon Keizer kennen elkaar uit Volendam, het dorp waar ze allebei nog steeds wonen. Onafhankelijk van elkaar zingen ze als kind allebei het liefst mee met de muziek van Queen. In 2000 komen ze bij elkaar in de klas, 15 jaar oud in 4 vwo. Hun grote muzikale interesse brengt de twee klasgenoten samen en als Nick een nieuwe gitaar heeft, wil Simon die graag horen. Op de slaapkamer van Nick zingen ze voor het eerst samen, Het regent Zonnestralen van Acda en De Munnik, een ander befaamd zangduo dat zou stoppen.

In het boek dat hun oud-leraar Klaas Bond in 2016 uitbrengt, 10 Jaar Nick & Simon, beschrijft hij hoe de twee in 2000 vlak voor kerst hun eerste schooloptreden hebben. Ze zingen All for You van Sister Hazel. Op dat moment hebben ze nog geen idee van de rampspoed die hen met oud en nieuw zal treffen. Nick en Simon vieren de jaarwisseling met hun vrienden in café ‘t Hemeltje, waar de nieuwjaarsbrand vele levens eist. Beide vrienden overleden het drama, al ligt Nick wel drie weken in het AMC, waar hij met brandwonden en ernstige longbeschadiging in kunstmatig coma wordt gehouden.

Nog in hetzelfde jaar, hersteld van de ramp, componeren ze hun eerste liedjes. Hun tweede optreden is begin 2002 voor de slachtoffers van de brand. Het is het prille begin van een samenwerking die via Idols (Nick haalt net de finale niet) leidt tot het succesvolle debuutalbum Nick & Simon.

Verwarring

Het blijkt de aftrap van een indrukwekkende loopbaan waarin de twee schoolvrienden - ze kennen elkaar door en door - vrijwel onafscheidelijk blijven. Er zijn incidenteel solodingen (Simon doet een eigen tournee, Nick presenteert een talentenjacht bij SBS), maar zelfs te midden van andere artiesten, zoals bij Vrienden van Amstel Live of The Streamers, blijven ze gezien worden als Nick & Simon. Om verwarring te vermijden, zorgen ze er ook altijd voor dat ze op officiële foto’s op de juiste plek staan; Nick voor de kijker links, Simon rechts.

Beide mannen worden vader (Nick van 3 en Simon van 2 kinderen), ze scoren hits (Rosanne, Pak maar m’n hand, Oostenwind) en doen veel tv-werk. Ze maken veel programma’s over de grens, van de VS tot Zweden en van Engeland tot Zuid-Afrika, zijn coaches bij The voice of Holland, ‘doen’ Symfonica in Rosso, vervangen Jan Smit een seizoen bij Beste Zangers en raken ook allebei een keer overwerkt.

Op een einde van Nick & Simon zinspeelden ze nooit serieus. Ze zeggen er weleens iets over, maar dan zonder concrete plannen. Simon vergelijkt in het boek van hun 10-jarig bestaan hun band met die van broers. ‘Je broer blijft je broer, tot de dood ons scheidt. Al zouden Nick en ik nu uit elkaar gaan, we zullen altijd in één adem genoemd worden. Wij zijn een soort twee-eenheid.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door 𝗦𝗜𝗠𝗢𝗡 𝗞𝗘𝗜𝗭𝗘𝗥 (@simonkeizer) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.