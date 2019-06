Einde Sesamstraat dreigt: 'Er is geen enkel contact met de acteurs meer'

,,Ik heb helemaal niks gehoord", aldus Staartjes in de uitzending. Volgens de acteur hebben ook andere cast- en crewleden, zoals schrijver en componist Henny Vrienten, niets meer uit Hilversum vernomen. ,,Zo'n vier maanden geleden is er een brief gekomen van een secretaresse dat er onderhandelingen zijn, maar er was ook iets dat er niemand was om te tekenen. Want dat was de vrouw die leiding had over NPO 3 en die had een andere baan gekregen. Andere smoezen heb ik nog niet gehoord."

De 81-jarige acteur stelt dat er sinds maart 2018 geen nieuwe opnames meer voor de Nederlandse uitzendingen gemaakt zijn. Hij acht de kans dat het programma doorgaat nihil. ,,Als je dan zó op straat gezet wordt, dan ben je daar boos over. Het is een schandalige manier van handelen", vindt Staartjes. Hij stelt dat de kans dat Sesamstraat ooit nog een vervolg krijgt 3 procent is. ,,Er is gewoon geen enkel contact. Ik ben niet alleen. Schrijvers, artiesten en componisten horen allemaal niks. Ik heb 38 jaar met veel plezier voor Sesamstraat gewerkt. Dat is een lange periode en als je dan zo op straat wordt gezet, ben je daar boos over.”

'We kunnen niets zeggen'

Een woordvoerder van de NTR herhaalt de uitspraak die de omroep in maart deed, dat de onderhandelingen over een nieuw contract met de Amerikaanse licentiehouder Sesame Workshop nog steeds gaande zijn. "Wij kunnen daar inhoudelijk niets over zeggen, maar de intentie is zeker om door te gaan".



Hij kan niet melden op welke termijn er zekerheid over de toekomst van het programma is of wanneer nieuwe scènes worden opgenomen.



Radio 538-dj’s Coen Swijnenberg en Sander Lantinga pleiten voor een waardig afscheid van het iconische tv-programma. Ze stelden in het gesprek met Staartjes voor om een avond te organiseren in een groot theater als Carré. De acteur kon zich daar wel in vinden. ,,Dat we in ieder geval een waardige begrafenis krijgen", reageerde hij.



Sesamstraat was jarenlang rond etenstijd op NPO 3 te zien. Het tijdstip werd tien jaar geleden vervroegd naar 17.30 uur en het programma verhuisde naar NPO 1. Tegenwoordig is Sesamstraat in de ochtend en middag nog te zien op NPO 3, de zender die binnenkort moet verdwijnen, en wordt het uitgezonden door themakanaal Zapp - Xtra.