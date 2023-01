Eindelijk kans voor duo dat Simon ‘weg wilde werken’: 800.000 kijkers zien Nick zingen met onbekende broers

Ruim 800.000 kijkers zagen gisteravond hoe twee onbekende broers van Nick Schilder opdoken in Dna singers . Het panel was flink onder de indruk van hun driestemmige samenzang en dat bracht de voormalige helft van Nick & Simon op een idee. ,,Ik ga ze aannemen’’, grapte hij. Daarmee zou een sluw, oud plan van de broers eindelijk slagen.

In de nieuwe RTL 4-show treden mensen op die familie zijn van een bekende Nederlandse artiest. Het panel, gisteravond bestaande uit de teams van Jeroen van Koningsbrugge en musicalster Nyassa Alberta en Jaap Reesema en Xander de Buisonjé, moeten raden met wie de deelnemers een bloedband hebben.

Normaal doen ze dat aan de hand van hints, maar die waren nu nauwelijks nodig. Sam (37) en Robert (35), het eerste duo in het programma, waren amper opgekomen of Reesema had al een idee. ,,Ik herken iets Volendams’’, zei hij. Hun tongval in de hintvideo bevestigde dat en toen ze ook nog zeiden dat hun familielid vroeger altijd met de neus in de boeken zat, wist Jaap genoeg. Nick staat immers bekend als een wandelende encyclopedie en wordt ook wel Nickipedia genoemd.

Sam en Robert noemden hun familielid ook nog een ‘idool’, een verwijzing naar Nicks deelname aan Idols in 2003. Xander begon alvast Rosanne van Nick & Simon te zingen en ook Jeroen was eruit. ,,Het blijft natuurlijk een soort schaakspel’’, zei hij, verwijzend naar Nicks liefde voor de denksport. Schilder, vanachter een scherm als silhouet te zien, kon zijn lach niet inhouden.

Van Koningsbrugge bestal zichzelf van punten door voor de grap te doen alsof hij, zoals veel mensen, niet weet wie nou Nick en wie Simon is. Vol overtuiging zette hij zijn geld in op Simon. ,,Ik begin zelf ook te twijfelen’’, lachte Robert. Jeroen pakte door, want ook na de onthulling van Nick deed hij alsof hij gelijk had. ,,Ik bedoelde hem, met die baard! Kijk me eens aan, hoe heet jij? Eerlijk zeggen.’’

Snood plan

Nick (39) en zijn broers zongen als kind al samen. Toen Nick beroemd werd, was dat voor Robert niet zo leuk. Hij lijkt het meest op hem en werd tijdens zijn werk als barman continu gevraagd met mensen op de foto te gaan. Samen met Sam zingt hij in een coverband, die toepasselijk genoeg Almost Famous heet.

Nick vond het heerlijk om gisteren met zijn broers op het podium te staan, dat hij in zijn eentje moet vullen sinds Nick & Simon na zeventien jaar stopten als duo. De drie klonken geweldig op Glimpse of us van de Japanse zanger Joji, vond het panel. Nyassa Alberta sprak van een ‘familiekoor’, waar Nick wel oren naar heeft. ,,Ik ben natuurlijk momenteel zzp’er geworden’’, zei hij. ,,Dus ik denk erover om ze aan te nemen.’’

Dat is precies waar Sam en Robert ruim tien jaar geleden al op hoopten. Ze droomden ervan om met hun grote broer op tournee te gaan, maar er was een dwarsligger. ,,We moeten een manier vinden om Simon weg te werken’’, grapten ze destijds tegen RTL Boulevard.

Nick & Simon gaven eind vorig jaar hun laatste concerten samen, maar staan nu nog wel met zijn tweeën bij Vrienden van Amstel Live. Ze blijven ook samen televisie maken.

