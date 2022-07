Elisa duikt vier jaar na mislukt tv-huwelijk op in quiz Tijl Beckand: ‘Wat vind jij aantrekkelijk?’

Zo’n vier jaar nadat ze haar huwelijksexperiment zag mislukken in Married at First Sight en meteen haar trouwjurk en -ring probeerde te slijten op Marktplaats, dook Elisa Spanninga gisteravond op in De 1% quiz op RTL 4. Presentator Tijl Beckand vroeg meteen wat ze tegenwoordig zoekt in een man en probeerde haar grappend te koppelen.

Ze zou nooit meer iets doen op tv, zwoer Elisa in 2018. Ze had net meegedaan aan Married at First Sight, de RTL 4-hit waarin relatie-experts wildvreemden aan elkaar koppelen die een ideale match zouden zijn. Die mensen ontmoeten elkaar voor het eerst op hun eigen bruiloft. Bij Elisa volgde kort na het huwelijk met Yordi van der Vliet ook meteen de scheiding.

De twee bleken helemaal niet bij elkaar te passen. Nog voor de laatste opnames papte Yordi aan met een andere vrouw, zonder dat Elisa het wist. Hij vond haar niet mooi, zei hij. Toch kwam vooral Elisa onvoordelig uit de verf. In de uitzending leek het alsof ze Yordi een lijst met zijn onvolkomenheden onder de neus duwde. In werkelijkheid had ze gewoon een brief geschreven en was de montage ongelukkig, stelde ze in de Leeuwarder Courant.

Na de show ging ze ook nog over de tong, omdat ze meteen haar trouwjurk en -ring te koop zette, wat ze bij de productie volgens haar niet zo leuk vonden. ,,Voor mij nooit weer tv’’, zei ze. ,,Het is zo nep en ongeloofwaardig.’’

Maar daar zat ze gisteravond, voor het oog van 559.000 kijkers. ,,Klopt het dat jij ooit hebt meegedaan aan Married at First Sight?’’, vroeg Tijl. Ja dus. Hoe het beviel? ,,Het was een leuke ervaring, maar de man waar ik mee getrouwd was, was minder leuk’’, zei ze. ,,Wat vind jij aantrekkelijk in een man?’’ wilde Tijl weten. ,,Dat hij zichzelf durft te zijn in elke situatie. Zorgzaam is, betrouwbaar’’, aldus Elisa.

Toen Tijl tijdens de rest van de uitzending mannelijke kandidaten sprak, informeerde hij meteen even voor Elisa. ,,Mag ik jou wat vragen?’’, zei hij tegen Joppe. ,,Ben jij jezelf, een beetje? En ben je betrouwbaar? Dat maak ik allemaal mogelijk’’, grapte hij. En zo vroeg hij nog een paar mannen naar hun betrouwbaarheid. Erik schreef zichzelf meteen af. ,,Ik ben hypotheek- en verzekeringsadviseur, die zijn totaal onbetrouwbaar.’’

Elisa ging zonder man naar huis, maar wel met geld. In De 1% quiz maken honderd kandidaten kans op een hoofdprijs van maximaal 50.000 euro als ze vragen weten te beantwoorden die niet met kennis te maken hebben, maar met logisch nadenken. De vragen zijn ook voorgelegd aan het Nederlandse publiek en worden steeds moeilijker, tot aan de vraag die slechts één procent van het volk wist te beantwoorden. Elisa besloot vroegtijdig uit te stappen, maar kreeg daarvoor wel 500 euro.

In Engeland heet het programma The 1% club en presenteert comedian Lee Mack de show. Hij ging onlangs het internet over na een grap over premier Boris Johnson bij het jubileumconcert van koningin Elizabeth.

