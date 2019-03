Elise bibbert in ijskoude nepsauna en Leontine straalt in blauwe ‘Jomandasoepjurk’

spoiler Dit is de Mol van 2019

13:04 Na negen weken van graven, gissen en nagelbijten voor molloten is vanavond onthuld wie de Mol was in het negentiende seizoen van de NPO 1-hitshow Wie is de Mol?. Nieuwslezeres Merel Westrik gaat de geschiedenis in als de Mol van 2019. Zanger Nielson is de verliezer en actrice Sarah Chronis de winnares, die naar huis gaat met de laagste prijzenpot ooit.