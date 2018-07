Elke dag een dierenavontuur van één minuut

Het is volgens Lammers ook één van de redenen waarom we de komende periode elke dag –van maandag tot en met zaterdag- even moeten kijken naar Burgers’ Zoo Natuurlijk. ,,Om bewust te zijn van onze natuur, maar ook om er iets van te leren en te genieten van de beelden. Echt wel een beetje documentaire-achtig. Maar ook de beelden zijn gewoon ontzettend mooi. Dat je amper in de gaten hebt dat de opnamen zijn gemaakt in een dierenpark”, aldus Lammers, die kantoor houdt in de dierentuin zelf. ,,Ik ben vermoedelijk de enige marketingmanager ter wereld die uitkijkt op pinguïns”, grapt hij. Lammers is in alle opzichten blij met de filmpjes. Natuurlijk, de televisiekijkers zullen mogelijk een bezoek overwegen. ,,Maar ze gaan wellicht ook op een andere manier naar het dierenpark en de natuur kijken. Ik hoop van harte dat ik deze zomer kinderen zie lopen die aan hun ouders dingen vertellen die ze uit het RTL-programma hebben gehaald.”