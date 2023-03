Ellemieke Vermolen deelt foto stilgeboren zoontje: ‘Ik telde jouw teentjes zoals een moeder dat doet’

‘Je werd op mijn borst gelegd, ik telde je vingers en je teentjes zoals een moeder doet als ze voor het eerst haar kindje vasthoudt. Op deze dag krijg jij na zes jaar een gezicht’, schrijft de presentatrice. Daarmee doelt Ellemieke op haar nieuwe boek Kom weer in je kracht na verlies, dat donderdag uitkwam.

De bijbehorende foto toont Josha, gewikkeld in een dekentje. ‘Jouw cadeau aan mij en mijn cadeau aan jou. Inderdaad ik zie het als een “cadeau”. Ik ben dankbaar dat ik mijn verhaal mag delen. Deze dag vier ik met mijn jongens met taart en champagne Dat gaan we doen vandaag. Van mijn hart naar jouw hart. In liefde en licht’, sluit Ellemieke af.

Ellemieke en Sergio (52) kwamen er in maart 2017 achter dat het hartje van hun nog ongeboren baby Josha Sergio Esra niet meer klopte. De navelstreng zat rond zijn nekje, waardoor hij in de baarmoeder overleed. Twee jaar later vertelde Sergio dat hij nog elke dag aan zijn zoon denkt. ,,Dat moet. Je moet dat ook niet wegstoppen. Dat is echt wel iets wat er elke dag is. De dag dat hij eigenlijk dood ter wereld is gekomen, dat zijn pijnlijke herinneringen. Maar nu kunnen we daar ook wel anders naar kijken en aanvaarden we dat en koesteren we de momenten dat we hem gezien hebben’’, zei hij op de Vlaamse tv.

Voor Ellemieke is haar boek onderdeel van het verwerkingsproces. Niet alleen verloor ze Josha, in januari 2021 kondigden zij en Sergio hun scheiding aan. Ze ging in EMDR-therapie, dat is bedoeld voor mensen met traumagerelateerde angstklachten. ,,Ze vroegen me wat ik tegen Josha wilde zeggen. Net doen alsof ik hem in mijn armen had. Dat is zó heftig, dat je je overleden kindje in je armen moet houden, en dat je moet doen alsof hij nog leeft. Dat contrast is, psychisch gezien, echt weird’’, zei ze daarover tegen RTL Boulevard.

Ellemieke en Sergio, die een nieuwe vriendin heeft, zijn inmiddels op goede voet. Naast Josha kregen zij ook zoons Noah Ronnie Sjors (13) en Zenna Jeremy Michel (11). Sergio heeft daarnaast twee kinderen uit een vorige relatie: een zoon Boy en een dochter Moon.

