Ellen Burstyn vraagt nieuwe acteursbeurs voor Exorcist-sequel

Dat vertelt zij in gesprek met The Hollywood Reporter. ,,Ik heb in de loop der jaren heel veel verzoeken voor een vervolg afgeslagen”, vertelt Burstyn. ,,Deze keer bood de studio mij echt héél véél geld. En nog steeds zei ik nee. Toen zeiden ze: we verdubbelen dat bod.” De actrice besloot hier niet op in te gaan, maar kwam wel met een tegenvoorstel. ,,Mijn prijs voor de film is een masters-beurs voor getalenteerde jonge acteurs aan de Pace University in New York. En daar ging de studio mee akkoord.”