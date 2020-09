Ellen DeGeneres zegt sorry: ‘Er zijn dingen gebeurd die nooit hadden mogen gebeuren’

De afgelopen maanden lieten verschillende werknemers zich, vaak anoniem, in de media uit over de nare sfeer achter de schermen bij The Ellen DeGeneres Show. Ze voelden zich geïntimideerd en slecht behandeld. Tot nu toe reageerde de talkshowhost zelf amper op de beschuldigingen, maar in haar monoloog nu dus wel.



,,Zoals je misschien hebt gehoord, waren er beschuldigingen van een giftige werkomgeving bij onze show”, opent ze vandaag de eerste aflevering van het achttiende seizoen. ,,Er is een intern onderzoek geweest en ik heb ontdekt dat er dingen zijn gebeurd die nooit hadden mogen gebeuren. Ik neem dat erg serieus. Ik wil mijn excuses aanbieden aan de mensen die hieronder hebben geleden.”



Ellen steekt de hand in eigen boezem en stelt: ,,Ik weet dat ik in een bevoorrechte en machtige positie zit en realiseer me ook dat daar verantwoordelijkheid bij komt kijken. En ik neem de verantwoordelijkheid voor wat er is gebeurd bij mijn show. Dit is The Ellen DeGeneres Show, ik ben Ellen DeGeneres. Mijn naam is overal. We hebben veel gesproken over de show de afgelopen weken. We hebben gesproken over de werkomgeving en wat we willen voor de toekomst. We hebben de nodige maatregelen genomen en vandaag starten we een nieuw hoofdstuk.”

Krankzinnige verhalen

De discussie begon dit jaar bij de Amerikaanse komiek Kevin T. Porter en een tweet die hij de wereld in stuurde, waarin hij stelde dat ‘we op dit moment allemaal een beetje vriendelijkheid nodig hebben’. ‘Je weet wel, dat waar Ellen DeGeneres het altijd over heeft!’



De komiek plaatste meteen een kanttekening. ‘Want ze is ook berucht als een van de gemeenste mensen’, schreef hij. ‘Reageer hierop met de meest krankzinnige verhalen die je hebt gehoord over Ellen en ik zal voor iedere reactie 2 dollar doneren aan de voedselbanken.’



De oproep van de komiek ging in korte tijd viraal. Het duurde niet lang voor verschillende mensen hun naar eigen zeggen ‘verschrikkelijke ervaringen’ deelden, onder wie heel wat werknemers van Ellen die haar ‘belachelijke regels’ op de set aan de kaak stelden.



Er werd niet alleen beweerd dat DeGeneres haar personeelsleden naar huis stuurde als ze vond dat ze ‘stonken’ of zag dat ze geen kauwgum in hun mond hadden gedaan voordat ze met haar praatten, ook werd gesteld dat de talkshowhost werknemers op straat zette als ze vond dat hun nagellak niet nauwkeurig aangebracht was.

Quote Soms ben ik verdrietig, soms word ik boos en soms word ik ongeduldig. Ik werk daar allemaal aan Ellen DeGeneres

Ook de sneer die Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, in februari bij De Wereld Draait Door uitdeelde aan Ellen kwam internationaal in het nieuws. Amerikaanse sites als Insider, BuzzFeed en Cosmopolitan schreven over de uitspraken van de YouTube-ster toen de talkshowhost in eigen land steeds meer onder vuur kwam te liggen. Nikkie stelde onder meer zich totaal niet welkom te hebben gevoeld.

Bekijk hieronder een fragment van Nikkie bij Ellen:

Be kind-lady

Op de persoonlijke beschuldigingen reageert Ellen enigszins afwijzend. ,,Er waren ook artikelen in de media waarin stond dat ik een heel ander persoon was dan ik op tv laat zien, omdat ik bekend was komen te staan als de be kind lady (doe vriendelijk-vrouw)”, aldus Ellen. ,,Ik ben begonnen met het zeggen van ‘be kind’ nadat een jongen zelfmoord had gepleegd, omdat hij gepest werd omdat hij homo was. Ik dacht dat de wereld meer vriendelijkheid nodig had en dat was een herinnering daaraan.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Ellen stelt dat ze echt de persoon is die ze in haar show laat zien. ,,Maar dat ben ik niet alleen. Soms ben ik verdrietig, soms word ik boos en soms word ik ongeduldig. Ik werk daar allemaal aan. Ik ben work in progress.” Ze had naar eigen zeggen nooit zeventien jaar haar show kunnen maken als ze al die tijd een act opvoerde. ,,Mijn intentie is om altijd een goed persoon te zijn. Het spijt me als ik dat niet altijd ben geweest. Alles wat ik wil is dat de 270 medewerkers die hier werken, blij zijn dat ze dat hier kunnen doen.”

Volledig scherm Ellen DeGeneres. © AP

Bekijk onze trending entertainmentvideo’s: