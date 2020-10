Ellen Pompeo: dit seizoen Grey's Anatomy mogelijk het laatste

Shonda Rhimes, de bedenkster van de serie, en zender ABC zeiden eerder dat Grey’s Anatomy stopt als Ellen zou stoppen. ,,Ik denk goed na over deze beslissing. Er werken veel mensen voor ons en we hebben een groot platform waar ik erg dankbaar voor ben”, aldus de actrice. ,,Ik kijk gewoon naar wat we creatief kunnen doen.”

De zeventiende reeks is vanaf 12 november te zien en zal ook gaan over de coronacrisis. ,,Ik ben heel, heel, heel enthousiast over dit seizoen. Het is waarschijnlijk een van onze beste seizoenen ooit. Ik weet dat het gek is om te zeggen, maar het is echt waar.”