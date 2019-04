Ellie Lust blijft stoïcijnse Ellie, zelfs tussen de loslopende ijsberen

Foto's The Passion in Concert in beeld: ‘Wat een superavond’

21 april De eerste editie van The Passion in Concert zit er weer op. Het muziekspektakel, dat zich gisteravond in Rotterdam Ahoy afspeelde, was volgens de bezoekers een groot succes. Onder meer Simone Kleinsma, Brainpower en Jeroen van Koningsbrugge brachten het paasverhaal op muzikale wijze over. ‘Wat was dit onwijs gaaf en supermooi’, valt er te lezen op sociale media. Wij brengenThe Passion in Concert in beeld.