Ellie Lust met pijn in het hart weg bij politie Amsterdam

Lust vertelt in een interview met Het Parool, dat komend weekend in de PS van de Week wordt gepubliceerd, dat ze na de opnames van Ellie op Patrouille door de politieleiding voor het blok werd gezet: ze moest kiezen tussen haar tv-carrière of de politie.



,,Ik dacht: het kan toch niet wáár zijn, mijn pistool inleveren, en mijn legitimatie, en mijn uniform - ik zág het mezelf niet doen. Want ik bén toch van de politie? En ik wil niet zielig doen, maar ik wil wel eerlijk zeggen hoe het is gegaan. Het heeft me zo ontzettend veel pijn gedaan."