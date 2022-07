Ellie wordt al sinds haar kleutertijd verward met Hermelien van Harry Potter

In de films wordt de rol van Hermelien Griffel vertolkt door actrice Emma Watson (32). Toen Ellie slechts drie jaar oud was, merkte haar moeder, Rochelle Rowe (28), de gelijkenis op toen ze er plots over werd aangesproken op haar huwelijksfeest. ,,Mijn schoonmoeder kwam naar me toe om te zeggen dat Ellie sterk op Hermelien lijkt”, vertelde ze aan Yahoo News. ,,Het was me zelf nog niet opgevallen, maar al snel besefte ik dat ze gelijk had.”



Ellie maakte het plaatje helemaal compleet toen ze zich op 6-jarige leeftijd ook nog in de volledige Zweinstein-oufit verkleedde. ,,Het was bizar, ze leek écht een dubbelganger”, aldus haar moeder.