Eloise showt topje met blote rug en Patty kan kritiek op nieuw stulpje niet waarderen

Martijn Krabbé presen­teert nieuw programma RTL: ‘14.000 kilometer reizen zonder bankpas en mobieltje’

Martijn Krabbé gaat een nieuw programma voor RTL presenteren: Race across the world. In het avonturenprogramma strijden vijf duo’s tegen elkaar. De tweetallen reizen door Midden- en Zuid-Amerika: van Mexico-Stad naar Ushuaia in Vuurland, de eilandengroep onder Argentinië.

7:01