Eloise van Oranje ‘trilde helemaal’ na racistisch gesprek: ‘Ik dacht nu is het klaar’

In de uitzending van maandag voeren twee acteurs op een terras in Amsterdam een gesprek over de nieuwe vriendin van één van hen, een zwarte vrouw. De andere man is het niet eens met deze relatiekeuze. ,,Je gaat toch niet met een zwarte”, zegt hij onder meer. Daarop besluit Eloise in te grijpen. ,,What the f*ck, ben jij f*cking racistisch”, zegt ze boos tegen de jongen.