Eloise van Oranje vastgelegd met verborgen camera als ze ingrijpt bij racistisch gesprek: ‘What the f*ck’

‘Gravinfluencer’ Eloise van Oranje is met een verborgen camera vastgelegd, terwijl ze tekeergaat tegen iemand die racistische teksten uitslaat op een terras. Met stevige bewoordingen. ,,What the f*ck ben jij f*kking racistisch? Doe effe normaal joh.’’

De makers van de nieuwe Powned-serie In your face hadden nogal een toevalstreffer. Net op het moment dat youtubers Jaap Gunnink en Benjamin Beernink met een sociaal experiment onze morele grenzen willen testen, blijkt dat er een lid van de koninklijke familie op het terras zit waar de verborgen opnames zullen plaatsvinden. Eloise van Oranje (20), ook wel ‘gravinfluencer’ genoemd, zit dan nog nietsvermoedend met haar vrienden een drankje te doen. Het productieteam besluit direct van de kans gebruik te maken.

Dus snellen Jaap en Benjamin - bekend van het YouTube-kanaal Bondgenoten - naar het terras, samen met actrice Noël van Kleef (Spangas, GTST en De Verraders). Zij speelt de nieuwe vriendin van Jaap, die voor dit experiment speelt dat hij de broer is van Benjamin. Maar die laatste blijkt een onverholen racist: hij gaat tekeer tegen zijn ‘broer’, dat hij toch niet met een ‘zwarte’ kan gaan. ,,Je kunt ‘dit’ niet mee naar huis nemen.’’

Het nichtje van koning Willem-Alexander hoort het vol ongeloof aan, een tafeltje verderop. Ze kondigt bij haar vrienden aan dat ze er wat van gaat zeggen en dat doet ze ook, is te zien op beelden die NPO 3 maandagochtend vrijgaf uit de aflevering, die om 16.00 uur maandag online komt. ,,Wat de f*ck ben jij f*kking racistisch? Doe effe normaal joh. Het spijt me maar dit is zó racistisch.’’

Als de ‘racist’ vraagt waar ze zich mee bemoeit, legt ze uit dat mensen hem op zijn plek moeten zetten. ,,Omdat je zegt: ‘ga niet met een zwarte’. Doe effe normaal joh!’’ De ‘racist’ gaat verder: ,,Wat moet mijn broer met haar. Wat moet je als zwarte met een niet-zwarte?’’ Eloise slaat haar hand voor haar mond. ,,Ben je wel goed bij je hoofd, man?’’

De gravinfluencer krijgt intussen versterking en de discussie gaat nog even verder, tot het moment dat duidelijk wordt dat er een verborgen camera is. ,,Oh man, ik tril helemaal, ik kan hier zo slecht tegen’’, zegt Van Oranje, duidend op de racistische taal.

