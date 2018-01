Elton John: Ik wil niet als hologram op het podium eindigen

Na een kort bezoek aan het Zwitserse Davos, waar Elton John deze week een liefdadigheidsprijs in ontvangst nam, reisde de Britse superster direct door naar New York, voor een persconferentie over zijn toekomst. De reactie van zijn zoons van 5 en 7 bevestigde voor John nog eens dat het een goede beslissing is om te stoppen met toeren. ,,Niet weggaan, niet weggaan, zeiden ze. Dat breekt je hart. Je kunt facetimen zoveel je wilt, maar dat is niet hetzelfde.''



Het zijn momentjes waar hij tranen van in zijn ogen krijgt, vertelt Elton John tijdens een bijeenkomst in Gotham Hall, een statig theater aan Broadway in New York. Daar kondigde hij zijn afscheidstournee aan: een reeks van maar liefst 300 shows waarbij het alle uithoeken van de aardbol bezoekt, met op 15 mei 2019 een optreden in Amsterdam. Dat pensioen laat dus nog wel even op zich wachten. John: ,,Gedag te zeggen tegen alle mensen in landen waar ik populair ben, neemt drie jaar in beslag.''

Privéonderwijzer

Zijn jongens zullen 9 maanden meereizen. Een privéonderwijzer zorgt dat ze niet achterop raken op school. ,, Ik hou zo van hen, ik wil hen niet missen, en ik wil niet dat ze mij moeten missen'', zo legt John uit waarom hij stopt met toeren. ,,Ik dacht dat ik zoals Ray Charles en B.B. King voor altijd onderweg zou zijn. Maar als je kinderen krijgt, verandert je leven enorm.''



Hij overweegt na de tournee nog wel live-optredens te geven op een vaste plek – hij geniet er nog altijd enorm van. Maar de wereld over reizen, wat hij sinds 1970 vrijwel continu doet, dat is straks echt over. Hij haat het, zegt hij zelfs. ,,Ik ben niet een van de mensen die aankondigt: ik doe nog één tour, dan stop ik ermee – om daarna te zeggen: ach, ik weet het niet zeker. Nee, dit is het einde.''

Volledig scherm Elton John met zijn jongste zoon Elijah in 2014 tijdens een vakantie in Saint Tropez. © Hollandse Hoogte

Wat dan, als de afscheidstournee er in 2021 op zit? Hij wil muziek blijven maken en musicals blijven schrijven – ‘een paar’ albums kondigt hij alvast aan. Hij wil vooral zijn zoon naar een goede voetbalschool brengen – in huize John is voetbal een hoofdzaak geworden. ,,Er is altijd iets nieuws om te doen. Het leven evolueert op zijn eigen voorwaarden. Ik neem een tijdje vrij na de tour, en dan, wie weet wat er gebeurt.''



Hij had ook nooit gedacht vader te worden – ‘in geen miljoen jaar’- of van iemand te kunnen houden zoals van zijn zoons. ,,Er is geen woord in het Engelse woordenboek dat kan beschrijven hoeveel liefde je hebt voor je kind.'' Een bezoek aan een Oekraïens weeshuis in het kader van zijn activisme tegen aids, zette hem op het spoor van het vaderschap. Met behulp van een draagmoeder werd het realiteit.



Adopteren

,,Een jongetje kwam naar me toe en ik heb anderhalf uur met hem rondgelopen. We probeerden hem te adopteren, maar dat bleek onmogelijk. Het was als een boodschap van God, die zei: je kúnt een vader zijn, verandering is goed, wees niet zo egoïstisch. Wat zou er van ons worden, twee homomannen die de wereld rond reizen en een fantastisch leven hebben? Nu hebben we die twee kleine prachtige mensen tot zover een geweldig leven kunnen geven.''



Zijn team maakte ter gelegenheid van de lancering van zijn afscheidstour een virtualrealityfilm over zijn carrière, waarbij de kijker zich naast hem op het podium waant in een afgeladen Dodger Stadium in Los Angeles, waar hij in 1975 legendarische concerten gaf. Maar hoezeer Elton John in het najaar van zijn carrière ook met zijn tijd meegaat, er is een grens. ,,Ik zei tegen Zachary, mijn oudste zoon: beloof me dat er geen hologram komt dat concerten gaat geven als papa er niet meer is. Dat is het laatste wat ik wil. Wie weet, straks zijn ze blut en zetten ze me weer op dat fucking podium! Dat lijkt me nogal bizar.''