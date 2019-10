Elton John keek dood in de ogen

Het gebeurde in 2017, toen de prostaatkanker die door een routinecheck was ontdekt werd behandeld. De operatie was een succes, maar tien dagen later kreeg hij pijn tijdens een optreden. Ook scheidde zijn lymfklieren iets af. Een tijd later kwam hij terug van een tour in Zuid-Amerika, en begon hij in het vliegtuig erg te trillen. Hij voelde zich naar eigen zeggen "slechter dan ooit". En "gezien de katers die ik in de jaren '70 en '80 heb gehad wil dat wat zeggen". In het ziekenhuis werd hem verteld dat hij er zo ernstig aan toe was "dat ze niet eens de apparaten hadden om me te helpen".