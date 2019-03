Elton John steunt George Clooney in boycot hotels van sultan Brunei

,,Maar gaan we echt helpen door mee te betalen aan deze schendingen van mensenrechten”, vraagt hij zich af. De zanger erkent dat Brunei als soevereine staat het recht heeft zelf te kiezen wat voor wetten het hanteert. ,,We moeten een signaal afgeven om te laten zien dat dit onacceptabel is. Laat duidelijk zijn dat iedere keer als we in de hotels verblijven we geld geven aan mensen die hun eigen burgers stenigen of doodslaan omdat ze homo zijn of beschuldigd worden van overspel”, schreef Clooney in zijn oproep.