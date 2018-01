Emile Ratelband (68) in shock nadat 21-jarige vriendin liefdesrelatie verbreekt

Quote Ik kon leven met het feit dat we, voorlopig, geen seks zouden hebben. Dat komt wel na het eventuele jawoord, dacht ik Emile ,,Ik was, serieus, helemaal hoteldebotel van haar'', blikt een geëmotioneerde Ratelband terug op zijn gestrande relatie die volgens hem op de kop af vier maanden duurde. ,,Wat wij hadden was voor mijn gevoel heel puur, intens en bijzonder. We zouden samen naar het superdeluxe Ritz hotel in Parijs gaan, maar die afspraak belde ze helaas op het allerlaatste moment af. Nu zit ik thuis, met mijn ziel onder de arm, na te denken over hoe het fout kon gaan. De bedoeling was een romantisch tripje samen, maar het heeft niet zo mogen zijn.''



Ratelband en zijn vriendin kwam elkaar ergens in september vorig jaar tegen. Waar wil Emile onder geen beding zeggen. ,,Ze woont op één van de streng gelovige Zuid-Hollandse eilanden.'' Na hun eerste ontmoeting sprong de spreekwoordelijke vonk over. Ze hielden, zo vertelt Ratelband vandaag aan deze site, hun relatie angstvallig geheim omdat de ouders van de vrouw en het kerkgenootschap waarbij ze is aangesloten niets van hun romance mochten weten. ,,Dan had ze geen leven meer gehad'', schetst Ratelband.



,,Nadat we elkaar een paar keer hadden gezien, bleven we bellen. Ik heb me in eerste instantie terughoudend en bescheiden opgesteld en haar gezegd dat ik haar alleen wilde ontmoeten als dat echt kon. Op een gegeven moment zei ze dat ze aan me bleef denken en me wilde zien. Maar dan wel in het geniep. We zagen elkaar dus tussendoor. Zoals in de weekenden: een moment dat ze meestal druk was met verplichtingen voor de kerk zoals diensten bijwonen of het gebouw daarop voorbereiden. Of als ze een paar uurtjes vrij was. Als ik haar zag ging mijn hart sneller kloppen.''



Kerkbezoek

Emile Ratelband besloot ook kerkdiensten in de woonplaats van zijn geliefde te bezoeken. ,,Ik ben helemaal geen kerkganger, maar dat deed ik om haar te kunnen zien. Dan observeerde ik haar vanaf mijn kerkbankje. En dat vond ze leuk. Tenminste, ze drukte me dan na afloop wel op het hart dat er niks mocht uitlekken over onze romance. En daar hield ik me voor de volle honderd procent aan. Alles voor de liefde.''

Tijdens de kerkdiensten die Ratelband bijwoonde viel hij volgens eigen zeggen 'van de ene in de andere verbazing'. ,,De dominee vertelde dingen die helemaal niet bij deze tijd passen zoals over geen seks voor het huwelijk. Toen ik mijn ex daarop aansprak, zei ze dat dat zo in de bijbel staat en dat ze alles wat de dominee vertelde voor waar aannam. Uiteindelijk heb ik haar naar bijbelpassages gevraagd waarin over het huwelijk werd gesproken. Ze kwam met drie fragmenten. Maar daarin stond niks over een verbod om gemeenschap te hebben. Vervolgens hebben we daar nog lang over gepraat, maar ik ben haar standpunt blijven respecteren. Ik kon leven met het feit dat we, voorlopig, geen seks zouden hebben. Dat komt wel na het eventuele jawoord, dacht ik.''

Lees verder onder de foto

Volledig scherm IPTCBron Gerard Burgers Arnhem, 26 maart 2012. Emile Ratelband. Foto: Gerard Burgers;Arnhem © Gerard Burgers

Hoewel hij echte liefde voor de streng religieuze vrouw ervaarde, waren ze bij nader inzien toch te verschillend, redeneert hij achteraf. Ratelband neemt haar niets kwalijk. ,,Ik heb veel van haar geleerd en ben als mens spiritueler dan ooit geworden. En het heeft me diep geraakt hoe mensen anno 2018 nog door kerkleiders voor de gek kunnen worden gehouden.'' Of hun soms pittige discussies over het geloof hebben geleid tot de breuk? ,,Ik denk het niet. We hebben het juist openhartig en rustig besproken. Ik heb haar volledig in haar waarde gelaten en niets willen forceren'', aldus Ratelband. ,,Ik ben volledig in haar belevingswereld meegegaan. We zaten echt op één lijn. Des te zuurder is het dat onze liefde niet meer bestaat.''

Leeftijdsverschil

Volgens Ratelband was het leeftijdsverschil van 47 jaar tussen hem en zijn vriendin geen enkel probleem. ,,Zij was, waarschijnlijk door haar kerkelijke opvoeding en een leven zonder tv en uitgaan, heel volwassen. Iemand die ouder van geest is in een mooi en jong lichaam. Verder ben ik, ook al lijkt het naar buiten toe anders, in de basis een best rustig mens. Net als zij.''

Hij vermoedt dat het voor de vrouw 'allemaal te snel is gegaan'. ,,Ze heeft me laten weten dat het over en uit is, en in een klap alle banden verbroken. Alle lijnen zijn geblokkeerd. Bellen kan, maar ze neemt niet meer op. Té erg, vind ik dat. Want ze zit nog in mijn hoofd. En dat hotel in Frankrijk was als betaald. Dat laatste is balen, maar er zijn ergere dingen momenteel. Zoals het gevoel van eenzaamheid.''

Boek

Heel voorzichtig dacht Ratelband al na over een huwelijk met de Zuid-Hollandse. ,,We hebben daar niet over gesproken, maar ik wist dat zij de ware was. Bij mij is het nooit een kwestie van liefde op het eerste gezicht, maar bij haar voelde ik dat wel.'' Emile is, om het 'liefdesdrama' te verwerken, in de pen geklommen. ,,Ik ga een boek schrijven over de veranderingen in mijn eigen spirituele leven en de positieve en negatieve impact die geloof op mensen kan hebben. En natuurlijk draag ik dat boek aan mijn ex-vriendin op. Zonder haar naam te noemen, want als uitkomt wie zij is zijn de poppen aan het dansen op dat Zuid-Hollandse eiland.''

Emile heeft twee kinderen met zijn ex-vrouw Moon. Verder heeft hij nog vier kinderen uit een eerdere verbintenis. Na de scheiding van Moon kreeg hij een relatie met Gitta. Zij overleed plotseling in april 2015. Daarna sloeg de vonk over tussen hem en lerares Linda, de 41 jaar jongere oppas van zijn kinderen.

Die relatie hield twee jaar stand en strandde in september vorig jaar. Reden was dat Linda, aldus Ratelband, op zoek was naar een 'serieuze relatie'. ,,Zij wil een toekomst opbouwen met een jongere man en ik pas niet meer in dat plaatje'', vertelde hij na de breuk. Eerder verklaarde hij dolgraag kinderen met Linda te willen hebben. ,,Ik wil ooit nog steeds de oudste vader van Nederland worden."