Emile Ratelband bedolven onder kritiek na dringende oproep om draagmoeder

De reacties op zijn opvallende oproep zijn niet van de lucht. Zo schrijft iemand het best egoïstisch te vinden dat een man van zijn leeftijd alleen een kind wil opvoeden. ,,Zo'n onschuldig wezentje zal snel wees worden'', meent iemand. Weer een ander spreekt van regelrechte 'horror' voor het kindje, terwijl Ratelband ook wordt geadviseerd zich vanwege zijn wens te laten behandelen bij een psychiater. En: ,,Er zou een wet moeten komen die Ratelband verbiedt zich voort te planten.'' Of: ,,Als het kind straks in de puberteit is, is Emiel 86 jaar. Denk een aan het geluk van het kind en niet alleen aan je eigen geluk.''



Volgens Ratelband, zo vertelde hij gisteren aan deze site, gaat het om een bloedserieuze wens. Hij haalt zijn schouders op over alle kritiek. ,,Ik heb na mijn omroep via privéberichten al vijf of zes reacties gekregen van vrouwen. Voordat ik met een daarvan in zee ga, moet eerst worden uitgezocht of het om grappenmaaksters of geldwolvinnen gaat: dames die astronomische bedragen vragen voor hun draagmoederschap.'' Ratelband stuurt aan op kunstmatige inseminatie, omdat hij absoluut geen seksuele relatie wil met de moeder van zijn toekomstige kindje. ,,Ik heb slechte ervaringen met vrouwen en geen zin meer in gedoe. Na de bevalling zal de draagmoeder de baby per direct aan mij moeten overdragen. Ik wil het zelf en op mijn manier opvoeden. Bedoeling is dat het kindje hooguit eens per maand even bij de moeder mag zijn.''