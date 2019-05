Emilia Clarke: Game of Thrones heeft mij als mens gevormd

Zo laat Emilia Clarke op Instagram weten: ,,Ik probeer de juiste woorden te vinden voor deze post. Het overweldigt me zo, dat woorden gewoon te kort schieten om te zeggen wat deze show en mijn karakter Dany voor mij betekend hebben. Dit hoofdstuk heeft een groot deel van mijn volwassen leven beslagen. De vrouw die ik speelde heeft mijn hart veroverd. Ik heb hier keihard aan gewerkt en heb al eerder tranen gelaten om de personen die de serie al eerder verlieten. Game of Thrones heeft mij als vrouw, actrice en als mens gevormd. Had mijn vader dit nog maar mogen meemaken... heel veel dank aan onze magische fans, zonder jullie zijn wij nergens!"

Collega John Bradley, die de rol van Samwell Tarly speelt, meldt: ,,De laatste stap van een lange en bijzondere reis. Een reis die voor mij begon op maandag 19 juli 2010. Dat weet ik omdat ik laatst mijn script van week 1 terugvond. Dat script kreeg ik toen ik voor het eerst landde in Belfast, een paar weken voordat we begonnen met filmen. Ik ben zo blij dat ik dit bewaard heb. Toen konden we nog niet weten wat voor een waanzinnige reis we samen zouden maken. Ik wil deze ervaring, met deze mensen, voor geen goud inruilen. Veel kijkplezier met de laatste aflevering allemaal en bedankt voor alles.’’

Game of Thrones sleepte tot nu toe al ruim driehonderd prijzen in de wacht, waaronder 47 Emmy's. Geen enkele andere dramaserie won meer Emmy's. Toch krijgt de serie ook veel kritiek. Zo worden de vele naaktscènes en het vaak brute geweld in de serie niet door iedereen gewaardeerd. Het achtste seizoen valt tot nu toe bij een grote groep kijkers niet bepaald in de smaak. Een ontevreden kijker startte een online petitie waarin hij HBO vroeg het achtste seizoen over te doen en een ander einde te bedenken. Deze werd in een week tijd meer dan een miljoen keer ondertekend. HBO heeft nog niet gereageerd op de oproep.