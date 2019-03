Emily Blunt draagt de nieuwe Mary Poppins

GoT-ster Emilia Clarke hevig ontroerd door reacties op verhaal hersenbloe­ding

22 maart De Britse actrice Emilia Clarke (32) - drakenmoeder Daenerys Targaryen in de hitserie Game of Thrones - heeft vol ongeloof gereageerd op de ontelbare steunbetuigingen die kreeg na de onthulling dat ze in het recente verleden twee zware hersenoperaties moest ondergaan. ,,De reacties op mijn verhaal zijn overweldigend en raken mij diep”, reageert ze met tranen in de ogen in een Instagramfilmpje.