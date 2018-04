Emily Blunt is hondsbrutale Mary Poppins in nieuwe verfilming

,,Echt, dit is míjn versie van haar'', vertelt de Britse Blunt (35) in een interview met People. ,,Ik heb tijdens de opnames bewust het origineel niet gekeken. Ik heb de film als kind wel eens gezien, maar er staan mij geen details meer bij. En ik wilde er echt mijn eigen draai aan geven.''



De actrice (The Devil Wears Prada, The Girl on the Train) besloot wel het oorspronkelijke boek van P.L. Travers te lezen. ,,Hierin is Mary Poppins mal, excentriek, hilarisch, ijdel en hondsbrutaal. Ze komt binnenvallen, neemt overal de controle over en maakt alles geweldig.''



Julie Andrews won een Oscar voor haar hoofdrol in de versie uit 1964. Mary Poppins Returns draait vanaf 25 december 2018 in de bioscopen. Naast Blunt zijn onder meer ook Meryl Streep en Colin Firth in de film te zien.