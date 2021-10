Emily Ratajkowski: ‘Robin Thicke heeft me aangerand tijdens opnames clip Blurred Lines’

Reactie

De clip werd samen met rappers TI en Pharrell Williams en nog twee andere schaars geklede modellen opgenomen in een studio in Los Angeles. Regisseur Diane Martel bevestigt de aanranding door de zanger. ,,Ik herinner me het moment dat hij haar borsten vastgreep, eentje in iedere hand. Hij stond achter haar terwijl ze allebei en profil op beeld waren.”

De regisseur schreeuwde na het moment naar eigen zeggen in haar ‘meest agressieve Brooklyn-accent’ dat het klaar was. ,,What the fuck doe je?! Genoeg, de shoot is voorbij!” Volgens Martel had Thicke gedronken en maakte hij na afloop ‘schaapachtig’ zijn excuses. De zanger was volgens de regisseur wel ‘berouwvol’ na het incident.



Ratajkowski voelde zich naar eigen zeggen voor het eerst echt ‘naakt’ die dag. Achteraf had ze het incident misschien ook anders aangepakt, zegt ze. ,,Ik rechtte mijn rug en haalde m’n schouders erover op en vermeed oogcontact. Ik voelde wel de vernedering door mijn hele lichaam vloeien. Ik reageerde niet, in ieder geval niet echt zoals ik had moeten reageren.”