Eminem haalt op nieuw album uit naar Mariah Carey en Billie Eilish

Eminem heeft vandaag een verrassingsalbum gelanceerd, Music to be Murdered by - Side B . Op de plaat, die een extraatje is bij zijn gelijknamige album dat in januari uitkwam, haalt de 48-rapper uit naar verschillende sterren, onder wie zijn ex-liefje Mariah Carey.

In het nummer In These Demons lijkt Eminem, geboren als Marshall Mathers, iets te willen zeggen over Mariah. ,,Ik heb een vraag voor jullie, wat rijmt er op paria?”

Jaren geleden zei de rapper juist helemaal klaar te zijn met de zangeres en haar niet langer als doelwit in zijn songs te willen gebruiken. De diva en haar toenmalige echtgenoot Nick Cannon kwamen in een aantal nummers voorbij nadat Mariah had ontkend dat ze een korte relatie met de rapper zou hebben gehad.

Ook verwijst Eminem naar Billie Eilish, die eerder al eens liet optekenen ‘doodsbang’ te zijn voor ‘Slim Shady’. ,,Ik leef eigenlijk mijn droom met rappen, wat misschien kinderachtig en dom is. Maar zo ben ik nou eenmaal, ik geef Billie Eilish nachtmerries”, rapt hij in het nummer Alfred’s Theme.

Met Music to be Murdered by uit januari raakte de artiest ook al in opspraak. Op een van de nummers rapt hij namelijk vrij laconiek over de bomaanval in Manchester Arena tijdens een concert van Ariana Grande in 2017. De burgemeester van Manchester noemde zijn uitspraken toen ,,onnodig kwetsend” en ,,ongelooflijk respectloos”.

