Emma Watson maakt na vijf maanden comeback op sociale media: ‘Echt verdrietig geweest’

In een uitgebreide post op Instagram vertelt Emma Watson wat ze de afgelopen jaren allemaal heeft gedaan. Dat is opvallend, omdat de Harry Potter-actrice erg op haar privacy is gesteld en meestal maar weinig privédingen deelt. Ze geeft aan een ander pad te hebben gekozen in haar leven. Zo ging ze onder meer surfen en paardrijden. Het eerste ging haar slecht af, het tweede beter.



‘En ik deed veel therapie. Ik heb Sofia geadopteerd in Mexico, die meer op een engel lijkt dan een hond’, vertelt Watson onder meer. ‘Ik nam afscheid van mijn oma en opa. Ik sneed mijn beide duimnagels af toen ik probeerde te koken en kon maandenlang daardoor alleen maar dingen met één hand doen. Ik voelde me echt verdrietig en pissig over veel dingen. Ik heb geleerd over liefde en vrouw zijn.’



Het heeft dan wel eventjes geduurd, maar naar eigen zeggen weet Watson eindelijk wie ze is. ‘Ik heb er drie jaar over gedaan, maar eindelijk heb ik een dagelijkse routine gevonden die ik langer dan een paar dagen kan volhouden.’ Bij de zes foto‘s die ze deelt, legt ze ook uit dat de kiekjes al een jaar eerder zijn geschoten. ‘Maar ik was nog niet klaar om uit mijn Covid-cocon te komen. Nu voel ik mij een vlinder.’