Emmy uit Ik Vertrek te zien in eigen serie: ‘Het loopt toch nooit zoals je wil’

VIDEO Kritiek op 'onsmakelij­ke grap' in Even tot Hier over ongeboren baby Thierry Baudet

Een grap van het satirische programma Even tot Hier is gisteren niet bepaald in goede aarde gevallen bij een deel van de kijkers. In de aflevering, die goed was voor ruim 1,3 miljoen toeschouwers, werd KLM bekritiseerd, waarna ook de ongeboren baby van Thierry Baudet ter sprake kwam. ‘Die grap over de baby van Baudet kan echt niet, wat je ook van hem mag vinden’, luidt een van de berichten.

29 mei