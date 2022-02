Emotioneel eerbetoon Mattie Valk aan overleden schoonvader op radio: ‘Ik ga je enorm missen’

Vorige week zaterdag overleed de schoonvader van Mattie aan de gevolgen van kanker. ,,We wisten dat dit eraan zat te komen, maar ik had iets meer tijd nodig vorige week. Ik was overvallen door het verdriet”, vertelde Mattie vanochtend op de radio. Toen hij onderweg was van Rotterdam naar Zeeland werd het de 37-jarige dj na een telefoontje van zijn vriendin Jamy allemaal even te veel. ,,Ik was onderweg zo enorm verdrietig. Voor hem, voor haar en voor haar familie. Ik was zelfs ook nog een beetje boos.”



Mattie legt uit: ,,Ik ben zelf mijn eigen vader twaalf jaar geleden verloren. Ik was toen 25. Sindsdien weet ik gewoon zo goed: iedere familie heeft een vaderfiguur nodig. In welke hoedanigheid maakt nog niet eens uit. Of het nou je biologische vader is of iemand die de rol van vader op zich neemt. Ik ben echt gek op vaderfiguren. Ik vind het zo ongelooflijk jammer dat ik opnieuw een vaderfiguur heb in mijn leven die het niet gered heeft. Ik had deze man nog zo graag in mijn leven gehad.”