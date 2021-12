Emotioneel uitgeputte André Hazes annuleert alle plannen voor 2022

Onduide­lijk­heid over ontbreken Hind tijdens volkslied Formule 1: ‘Er was een miscommuni­ca­tie’

Zangeres Hind heeft vanmiddag niet het volkslied op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi gezongen, nadat Max Verstappen wereldkampioen was geworden in de Formule 1. Dit leek in eerste instantie wel de bedoeling. ‘Er is een miscommunicatie geweest’, vertelt de zangeres in een livestream op Instagram.

13 december