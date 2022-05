Emotionele Amber Heard tijdens getuigenis: ‘Ik wist niet of de fles die hij in me stopte, gebroken was’

Amber Heard heeft donderdag in de rechtbank weer verschillende voorbeelden gegeven van vermeend gewelddadig gedrag van haar ex-man Johnny Depp. Zo was Depp volgens haar acteur agressief omdat hij jaloers was toen ze in 2014 samen met James Franco een film aan het opnemen was. En vertelde ze een schokkend verhaal dat ze door hem misbruikt is met een drankfles.

Heard is deze week voor het eerst als getuige verhoord in de zaak die Depp tegen haar heeft aangespannen wegens smaad omdat ze hem beschuldigt van mishandeling. De acteur ontkent dit en zegt dat juist zijn ex, met wie hij van 2015 tot en met 2017 getrouwd was, agressief was.

Woensdag somde een aangedane Heard in de rechtbank in Fairfax in de staat Virginia al meerdere incidenten op van vermeende mishandeling. Gisteren kwamen de tranen toen ze vertelde dat Depp haar had misbruikt met een drankfles. Tot in detail beschreef ze hoe het die dag er aan toeging.

Het stel was in Australië, waar hij moest zijn voor opnames. De acteur wilde MDMA met haar nemen, vertelde ze. ,,Dat was het tegenovergestelde van wat ik wilde”, zei ze. Daarop begonnen de twee ruzie te maken. Er kwam geweld aan te pas. ,,Hij duwde me en ik schoof over de vloer”, vertelde ze. En ook: ,,Hij duwde me tegen de koelkast en nam me vast bij de keel.” Hij scheurde haar nachtjapon kapot, zei ze, zodat ze naakt achterbleef. Slingerde verwijten naar haar hoofd. ,,Ik herinner me de scheldwoorden: hoer. Slet. Dikzak.”

Depp was op dat moment uit de fles aan het drinken, zegt ze. ,,Hij kneep in mijn nek. Hij zei: ‘Iedereen heeft me voor je gewaarschuwd. Niemand vindt je leuk. Ik wou dat ik nooit met je getrouwd was.’” Terwijl ze het vertelt, wellen de tranen op. ,,Het was zwart. Nog nooit in mijn leven ben ik zo bang geweest. Ik kon niet meer ademen.”

Helemaal moeilijk kreeg ze het toen ze herinneringen ophaalde aan wat er daarna gebeurde. ,,Het volgende wat ik me herinner is dat ik over de bar lag. Ik dacht dat hij me sloeg op m’n schaambeen. Ik voelde zo’n druk. Ik herinner me dat ik probeerde niet te bewegen. Ik herinner me dat ik de kamer rondkeek en alle gebroken flessen zag. Ik herinner me dat ik niet wist of de fles die hij in me had gebroken was. Ik voelde geen pijn. Ik voelde niets.”

,,Hij zei dat hij me zou vermoorden”, vervolgde ze. ,,Opnieuw en opnieuw.” Volgens Heard bloedde ze ook uit haar vagina. ,,Ik dacht niet aan de pijn. Mijn hart was gebroken. Uiteindelijk besefte ik dat ik verwond kon zijn omdat ik bloedde. Maar ik overtuigde me ervan dat de fles niet gebroken was omdat het anders veel erger zou zijn. Ik was nét met hem getrouwd.”

Niemand deed iets

Ook vertelde ze onder meer hoe Depp gewelddadig werd aan boord van een vliegtuig omdat hij jaloers zou zijn dat ze met James Franco aan het werk was. Depp zou denken dat de twee een affaire hadden. Volgens Heard viel haar ex haar aan in het vliegtuig en was zijn team daar getuige van. Depp zou ijsblokjes en meerdere voorwerpen naar haar hebben gegooid, haar hebben geschopt en in het gezicht hebben geslagen. ,,Niemand zei iets, niemand deed iets”, zei Heard in tranen.

Depp haalde dezelfde ruzie ook aan toen hij twee weken geleden zelf plaatsnam in de getuigenbank. Volgens hem begon de actrice de woordenwisseling en sloot hij zich op in de wc omdat ze volgens hem maar bleef doorgaan.

Heard gaf gisteren toe Depp te hebben geslagen, uit zelfverdediging. Over de eerste klap die zij uitdeelde, toen hij haar zou hebben aangevallen: ,,Ik aarzelde niet en ik haalde naar hem uit. Voor het eerst sloeg ik hém, recht in z’n gezicht. Al die tijd had ik hem niet geslagen. Ik had naar hem uitgehaald terwijl ik me probeerde te verdedigen, dat wel. Maar ik had hem nooit geraakt. En Johnny lachte.”

Overlever

Donderdag was de voorlopig laatste dag van de rechtszaak, die op 11 april begon. De zaak gaat op 16 mei verder vanwege een pauze van de rechtbank. Dan wordt Heard verhoord door de advocaten van Depp. Het juridische team van Johnny Depp had in ieder geval geen goed woord over voor de verklaringen van Heard. Volgens hen laat de 36-jarige actrice ‘een fraai toneelstukje zien‘ en komen alle verwachtingen die ze van tevoren hadden over Heards verklaringen uit. Een van Depps woordvoerders laat weten: ,,Amber heeft zich al tijden voorbereid op de voorstelling van haar leven, die ze nu in de rechtbank geeft.”

Depp stapte naar de rechter vanwege Heards artikel in The Washington Post uit 2018, waarin ze schreef een overlever te zijn van huiselijk geweld. Ze noemde zijn naam niet, maar het was duidelijk dat ze duidde op Depp en hij liep daardoor filmrollen mis. De acteur eist een schadevergoeding van 50 miljoen dollar.