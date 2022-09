Emotionele Barrie Stevens over verlies Elizabeth: ‘Mijn laatste stukje Engeland is verdwenen’

Met het overlijden van Queen Elizabeth voelt het voor Barrie Stevens alsof zijn ‘laatste stukje Engeland is verdwenen’. Dat vertelde de van oorsprong Britse acteur gisteravond aan tafel bij Eva Jinek, zichtbaar geëmotioneerd. ,,Zij was alles wat ik wilde zijn.”

Gisteravond werd bekend dat koningin Elizabeth op 96-jarige leeftijd is overleden in haar Schotse kasteel Balmoral. Ze stierf vredig, aldus Buckingham Palace. Elizabeth zat zeventig jaar op de troon en was daarmee de langst regerende monarch uit de Britse geschiedenis. Reden voor onder meer RTL en NPO om de talkshows volledig in het teken van het overlijden van Elizabeth te zetten.

Barrie Stevens (78) schoof daarom aan in de talkshow van Eva Jinek. Daar kreeg de acteur, die in Londen is geboren en op zijn 18de naar Nederland emigreerde, als eerste het woord. ,,Toen ik 8 jaar was had ik haar toegeëigend. Ze was voor mij een theater. Ze was alles wat ik wilde zijn. Ze had een soort theatraal gevoel, een kroon op haar hoofd”, blikte hij terug op zijn jeugd.

Stevens zei niet té emotioneel te willen worden, maar stelde met een brok in zijn keel dat hij door het overlijden van de Britse koningin het gevoel heeft dat ‘zijn laatste stukje Engeland is verdwenen’. ,,Het is een soort gevoel als ik aan Engeland denk. Zij was altijd dat symbool van mijn eigen geboorteplaats. En ik zat naar de BBC te kijken en ik had het gevoel van: o my god, het is voorbij, het is over. Als je zelf ouder wordt, heb je ook het gevoel: dat land verdwijnt ook een beetje in mij. Daar word ik best emotioneel van.”

Op het colbertje van Stevens prijkte een rood bloemetje. ,,Vandaar dat ik ook dit heb. Een soort remembrance sunday, dat was altijd de eerste zondag van november”, vertelde hij aan Jinek. Stevens schetste hoe Elizabeth op zo’n dag met haar familie tussen de veldrozen stond. ,,Ja, het raakte me wel”, besloot hij.

