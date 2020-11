Emotionele Fred van Leer doet zijn verhaal: ‘Dit blijft altijd een litteken’

VIDEOFred van Leer heeft vanmiddag in een video op zijn eigen social media-kanalen eenmalig zijn verhaal gedaan nadat er een seksvideo van hem is verspreid. De Rotterdamste stylist belandde na de gebeurtenis in het ziekenhuis. ,,Ik heb lang nagedacht of ik dit moet zeggen, maar ik wil de regie in eigen handen houden. Ik heb mezelf iets aangedaan.”

Van Leer wilde zijn verhaal aanvankelijk nog niet delen met de buitenwereld, omdat hij er nog niet klaar voor was. Toch besloot hij een video op te nemen waarin hij openhartig vertelt over zijn heftige week. ,,Er doen verschillende wilde verhalen de ronde, die wil ik ontkrachten. Daarom doe ik eenmalig mijn verhaal.”



De stylist maakt in het filmpje duidelijk niet op de seksvideo in te willen gaan. ,,Dat is vreselijk voor mij en vreselijk voor de mensen die het hebben gezien. Ik moet het een plek gaan geven. Het is een open wond. Dat heelt en blijft een litteken, voor altijd”, vertelt hij emotioneel.



Wel wil Van Leer ingaan op de dagen die volgden nadat de seksvideo op het internet circuleerde en massaal werd gedeeld via WhatsApp. Omdat de paniek direct toesloeg, besloot Van Leer naar een goede vriendin te gaan. ,,Die heeft me opgevangen en toen is het hele circus begonnen. Politie, recherche, ambulance, omdat iedereen zich zorgen maakte.” Vanaf dat moment werd de regie door Freds vrienden overgenomen.

Inmiddels ging het verhaal rond dat Van Leer zou zijn opgenomen in een verslavingskliniek. De stylist bevestigt het gerucht en heldert meteen op waarom hij juist daar werd opgenomen. ,,Omdat dat de enige plek in de omgeving was waar op dat moment nog plek voor mij was. Ik had professionele hulp nodig.”



Van Leer verbleef daar een nacht. Hij stelt ongelooflijk fijn en goed geholpen te zijn en kreeg een gesprek met een psycholoog. Die was van mening dat Van Leer niet op de juiste plek zat. Daarom werd hij ontslagen uit de kliniek. ,,Ik ben gewoon naar huis gegaan. Er hebben mensen voor me gekookt, gepraat, gelachen, gehuild. Alles wat je doet met vrienden”, aldus Van Leer in tranen. Ook werd zijn telefoon afgepakt om hem te behoeden voor alle berichten die hij mogelijk te zien zou krijgen.



De stylist kwam de zaterdag goed door, was wederom omringd door vrienden en sprak met hen openhartig over zijn toekomst. Zondag vertrokken zijn vrienden weer. ,,Want ook hun leven gaat door.” Dat was het moment dat het misging. ,,Zondag kreeg ik een aantal berichten via via toch te horen. Ook al had ik geen telefoon, ik ben altijd slim genoeg om twee telefoons in huis te hebben en heb heel dom tóch gekeken op die telefoon.”



En ondanks dat Van Leer honderden lieve reacties zag, bleven de ‘kutreacties’ bij hem hangen. ,,Ik was in complete paniek. Zonder in details te treden, en ik heb heel lang nagedacht of ik dit moet zeggen, maar ik ga het wel zeggen want ik wil de regie in eigen hand nemen: ik heb mezelf iets aangedaan.”



Dankzij de mensen in zijn omgeving kon er heel snel en accuraat worden gehandeld, zo verklaart Van Leer. ,,Door deze mensen en de politie, ambulance, iedereen, ben ik er nog. En daar ben ik heel dankbaar voor.”

Nadat Van Leer uit huis werd getakeld omdat hij in een herenhuis woont, doken er toch weer verhalen op. Zo werd er geschreven dat hij was overleden. Hoogstwaarschijnlijk werd die link gelegd omdat Van Leer met een deken over zijn hoofd heen uit huis was gehaald. Dat was echter om Van Leer te beschermen tegen de kou en vanwege zijn eigen privacy. ,,Het is echt ongelooflijk, want mijn manager heeft aan alle pers heel eerlijk gezegd dat we rust willen. Heel veel pers heeft dat gerespecteerd, een aantal mensen niet.”



De Rotterdammer werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht, waar er daadwerkelijk alles aan werd gedaan om zijn privacy niet te schenden. In tranen vertelt Van Leer dat de dienstdoende arts hem zelfs onder een andere naam in het ziekenhuis heeft ingeschreven. ,,Daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. De zuster die mij de tekst gaf, ben ik ongelooflijk dankbaar. Want het geeft me kracht.”

Inmiddels is Van Leer weer thuis. Hij hoopt op rust om te kunnen helen. Ook drukt de stylist de kijkers van het filmpje op het hart om dergelijke video’s niet te verspreiden. ,,Ik heb een groot vangnet, maar heel veel mensen bij wie dit gebeurt hebben dit niet. En daar loopt het verkeerd bij af.”



Social media-expert Diederik Broekhuizen sluit zich helemaal aan bij de oproep van Fred. Hij is verrast dat de situatie van Fred zo veel positieve reacties heeft opgeroepen. ,,Maar juist omdat Fred dat enorme vangnet heeft, kan hij veel impact hebben. Hij heeft een grote achterban, een sterke social media-strategie en heeft een band met zijn volgers. Ze voelen zich persoonlijk verbonden met hem.”



Broekhuizen hoopt dat de ernst van het verspreiden van seksvideo’s onderdeel zal worden van educatie. ,,Het is een raar jaar, maar als het iets aantoont is het dat social media niet alleen mensen uit elkaar drijft, maar dus ook mensen verbindt.”



De hartverwarmende berichten doen Van Leer in ieder geval goed. ,,Ik ga er alles aan doen om hier uit te komen. Gun me even rust. Dit is het verhaal en er is geen enkel ander olifantenverhaal. Wat je ook leest. Ik heb weer zin in de toekomst. Alle alle liefs, van mij. Ik wil afsluiten met de woorden: dag schat.”

‘Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Praten over zelfmoord kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis). Mensen met suïcidale gedachten én hun naasten kunnen hier 24/7 gebruik van maken.’

