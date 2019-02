Emotionele Lady Gaga bedankt haar ‘soulmate’, haar zus

Lady Gaga was absoluut favoriet in deze categorie. Zij zong het lied eerder op de avond met medespeler Bradley Cooper. De vertolking werd op sociale media en in de zaal euforisch ontvangen.



De zangeres bedankte in haar toespraak haar familie en haar zus Natali Germanotta, haar ‘soulmate’, in het bijzonder. ,,Het is heel hard werken", zei zij met tranen in haar ogen. ,,Ik heb heel lang heel hard gewerkt om iets te bereiken. Het gaat niet om winnen, het gaat erom dat je niet opgeeft. Het gaat om discipline en passie. Niet om hoe vaak je wordt afgewezen en valt. Maar om hoe vaak je opstaat en blijft doorgaan.”



Het was het eerste beeldje voor A Star is Born. De twee grote winnaars tot nu toe zijn Bohemian Rhapsody en Black Panther, met elk drie Oscars.