En de meest sexy man ter wereld is... Blake Shelton!

De coach van The Voice reageerde grappend: ,,Ze zijn waarschijnlijk door hun mensen heen, dat ze nu voor iemand kiezen die ietwat symmetrisch is."



Het was Sheltons vriendin Gwen Stefani die hem zei van dit moment te genieten. ,,Je hebt de rest van je leven spijt, als je dit niet als een cadeautje ziet." De countryzanger vond het zelf vooral leuk om zijn The Voice-collega Adam Levine te stangen. ,,Hoe geweldig ik het ook vind dat ik deze titel nu draag, is het nog veel leuker om dat er bij Adam in te wrijven."



Gwen Stefani beschouwt zichzelf als 'de gelukkigste vrouw op aarde'. De 48-jarige zangeres vindt dat ze 'lekker gescoord heeft' met Blake en is nog altijd hartstikke verliefd op de singer-songwriter.