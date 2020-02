En ze leefden nog lang en gelukkig (voor 12 dagen): huwelijk Pamela Anderson alweer gestrand

Na slechts twaalf dagen is het huwelijk tussen Pamela Anderson (52) en filmproducent Jon Peters (74) alweer voorbij. In een statement aan The Hollywood Reporter laat de actrice weten dat ze het even rustiger aan willen gaan doen.

,,Ik ben ontroerd door de warme ontvangst rondom de verbintenis van mij en Jon. We zouden jullie steun dan ook erg waarderen als we ieder even de tijd nemen om opnieuw te evalueren wat we uit het leven en uit elkaar willen halen”, aldus Pamela.

,,Het leven is een reis en liefde is een proces. Met die universele waarheid in gedachten hebben we besloten om het verkrijgen van een huwelijkscertificaat niet langer door te zetten”, klinkt het poëtisch.