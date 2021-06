Enorme slag in medialand met fusie RTL en Talpa: ‘Er zullen zenders sneuvelen’

RTL-topman Sven Sauvé komt aan de leiding te staan van het nieuwe concern. John de Mol blijft een belangrijke aandeelhouder en gaat terug naar de basis. Hij wordt producent van nieuwe formats. Het is nog onduidelijk om welke bedragen het gaat, wel is bekendgemaakt dat het niet om een fiftyfifty verhouding gaat: RTL Nederland krijgt 70 procent van de aandelen, Talpa 30 procent.



De kijker zal in eerste instantie niet veel merken van de fusie. De bekende merknamen als RTL 4, SBS 6 en Veronica blijven voorlopig naast elkaar bestaan. Sauvé noemt het een strategische zet. ,,We willen Videoland sterker maken. De concurrentie op het gebied van streamingdiensten neemt toe, zo komen ook Viaplay en HBO naar Nederland, en we vermoeden dat er nog wel meer partijen klaarstaan.”

,,Door samen te werken met Talpa Network kunnen we investeren in Nederlandse content, en ons zo onderscheiden”, zegt Sauvé. ,,Meer geld om te investeren, en John de Mol met zijn prachtige nieuwe creatieve ideeën.”

RTL:

TV: RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL Z

Online: Buienradar, RTL Nieuws, Videoland

Talpa:

TV: SBS 6, Veronica, Net 5, SBS 9.

Radio: Veronica, Radio 538, Sky Radio, Radio 10

John de Mol

Oprichter en eigenaar van Talpa John de Mol zegt dat hij zich na de fusie meer wil richten op het bedenken van nieuwe programma’s en formats. ,,Ik richtte Talpa Network op om een sterk Nederlands mediabedrijf op te bouwen dat kan concurreren met de groeiende internationale platforms, zodat lokale content behouden blijft. Deze nieuwe stap maakt dat mogelijk, en ik ben blij dat de deal een sterk Nederlands bedrijf vormt dat niet alleen Nederlandse kwaliteitsprogrammering garandeert, maar in staat is om met Amerikaanse en Chinese techspelers te concurreren”, verklaart De Mol. ,,Daarnaast stelt het mij in staat om me weer volledig te richten op datgene wat ik het leukst vind: nieuwe en innovatieve programma’s maken en ontwikkelen.”

SBS is sinds 2011 in handen van het Talpa van De Mol, die kocht het in eerste instantie samen met Sanoma. In 2017 verkocht dat bedrijf de televisiezenders aan de mediamagnaat. Daarmee werd hij 100 procent eigenaar van SBS 6, Veronica, Net 5 en SBS 9. In 2019 werd zus Linda de Mol creatief directeur bij Net 5, maar die trok zich door de coronacrisis begin dit jaar weer terug.



De Mol verkende al eerder in 2017 een samenwerking met RTL, toen zonder succes en stelde dat er een ‘harde concurrentiestrijd’ was ingeluid. ,,Toen zag de wereld er anders uit. Dát was het moment om die krachten te bundelen. Nu zijn we zó hard gegroeid dat we ook zelfstandig dat succes hebben. Nog steeds staan we open voor samenwerken, maar de condities zijn wel anders. Wij gaan volledig voor Videoland, daarmee kunnen we echt het verschil maken”, zei RTL-ceo Sven Souvé in april 2019 tegen deze site. Nu bundelen de twee partijen toch hun krachten.

Quote Videoland zal wel een dominante speler op de Nederland­se markt worden Oud SBS-baas Eric van Stade

‘Historisch nieuws’

,,De geschiedenis herhaalt zich”, stelt Fons van Westerloo, ex-topman van zowel RTL als SBS 6. ,,Want in, ik meen, 2007 ging het Tien van John de Mol op in RTL en daar kreeg John toen 27 procent voor. Nu 31 procent begrijp ik. Het is niet onlogisch, want het ging al langer slecht met Talpa. Voor de producenten is natuurlijk een ramp. Als er minder kanalen komen, wordt de markt kleiner. En wat te denken van de adverteerders? Dit nieuwe bedrijf krijgt een ongekende monopoliepositie. Ik ben zeer benieuwd of de ACM dat goed gaat vinden.”



Voormalig SBS 6-programmadirecteur Tina Nijkamp noemt het ‘historisch nieuws’. ,,We hebben nooit eerder één grote commerciële omroep gehad. Dit gaat de boeken in.” Ze verwacht dat John de Mol, ondanks het kleinere aandelenpakket, veel zeggenschap zal houden over de programmering. ,,Zijn grote liefde, dat blijkt uit alles, is het op de buis brengen van nieuwe tv-formats, die het ook wereldwijd goed doen. Daar zal hij ongetwijfeld goede afspraken over gemaakt hebben.”



De bekendste voorbeelden uit De Mols koker zijn Big Brother en The Voice. Nijkamp: ,,Maar ook formats als Deal or no deal of Ik hou van Holland werden internationaal een succes. Bij RTL krijgt De Mol er straks een etalage bij om de wereld te laten zien wat hij maakt.” Voor onafhankelijke televisieproducenten is de fusie waarschijnlijk slecht nieuws, denkt ze. ,,Zowel RTL als Talpa hebben eigen tv-producenten in huis. Buitenstaanders zullen harder moeten vechten om een nieuw programma te verkopen aan hen.”

Verrast

Oud-SBS-baas, en momenteel omroepbaas van de AvroTros, Eric van Stade zegt verrast te zijn door de aanstaande fusie. ,,Het nieuws verraste mij, maar ik vind het een logische stap om er één grote commerciële omroep van te maken. Ik denk ook dat de tijd er rijp voor is. In je eentje red je het niet in het huidige medialandschap. Daar is de Nederlandse markt te klein voor.” Hij denkt dat niet iedereen gelukkig zal zijn met de fusie. ,,Adverteerders zullen minder blij zijn. Normaal gesproken konden zij onderhandelen over de prijs bij verschillende zendergroepen. Straks kunnen ze nog maar langs één loket om reclame te verkopen.”



Van Stade verwacht dat RTL en Talpa zich samen gaan richten op een paar grote hoofdzenders en één grote videodienst. ,,Videoland kan met content van Talpa nóg groter worden. Het zal nooit een concurrent van Netflix worden, maar Videoland zal wel een dominante speler op de Nederlandse markt worden.” Voor de consument is dit ook fijn, stelt hij. ,,Die hoeft minder abonnementen af te sluiten.”

Volledig scherm Videoland zet onder meer de razendpopulaire serie Mocro Maffia uit. © Videostill

Hij heeft RTL-topman Sven Sauvé direct een appje gestuurd. ,,Ik heb hem gefeliciteerd met deze enorme klus. Het is beslist niet makkelijk om twee bedrijven samen te voegen. Ik hoop dat hij er een ongelooflijk succes van maakt en dat de wereld ziet wat de Nederlandse media allemaal te bieden hebben. Ik hoop ook dat de combinatie straks vol inzet op NLZiet, zodat dit het grootste platform van Nederland wordt.”



Van Stade verwacht dat de fusie gevolgen zal hebben voor het personeel. ,,Als je twee partijen samenbrengt, wil je synergie. Dus één financiële afdeling, één uitzendstraat. Meestal betekent het samenvoegen van afdelingen dat er ontslagen zullen vallen, maar ik weet uiteraard niet welke plannen er liggen.”

Adverteerders

Maiko Valentijn, CEO van GroupM, een van de grootste mediabureaus in Nederland die zendtijd inkoopt voor adverteerders, stelt dat Talpa de spekkoper is. Deze zendergroep zal het meeste profijt van de fusie hebben. ,,Zowel RTL als Talpa zagen de afgelopen jaren het aantal mensen dat nog lineaire televisie kijkt flink teruglopen. RTL heeft hierop heel veel meters gemaakt door Videoland uit te breiden, maar ook door te investeren in het uitgesteld kijken. Dat zijn goede keuzes geweest, waar Talpa straks van kan profiteren.”



Of adverteerders de balen hebben van de aanstaande fusie, zoals omroepbaas Eric van Stade beweert, betwijfelt hij. Valentijn: ,,Het meeste adverteerdersgeld gaat nu naar grote digitale platformen in Sillicon Valley, zoals Google en Facebook. Je hebt een sterke Nederlandse speler nodig om met al dat buitenlandse geweld te kunnen concurreren. In je eentje red je dat niet meer.” Valentijn verwacht dat de Autoriteit Consument en Markt, die de fusie nog moet goedkeuren, kritisch zal zijn over het grote zenderaanbod van RTL en Talpa. ,,Er zijn nu zoveel nichezenders, dat ik verwacht dat er een aantal zal afvallen.”



Geweldig kapitaal

Albert Verlinde (ex-RTL) nu Talpa, juicht de samenwerking toe. ,,Ik vind dit mooi en fijn dat deze commerciële bedrijven elkaar gevonden hebben. Ja, ik voelde het wel een beetje aankomen, dat merkte ik aan alles. Nodig is het wel als je ziet hoe als die streamingsdiensten zich ontwikkelen. Ik heb altijd gezegd dat wat John (de Mol) gedaan heeft met platforms, radiozenders en data, daar schoot RTL in te kort. Een geweldig kapitaal. Aan de andere kant miste John die enorme televisiezenders en streamingsdienst, die RTL wel heeft. Dat komt nu samen.”

Verlinde verwacht net als Valentijn dat ‘één of twee zenders wellicht zullen sneuvelen’. ,,Dat is niet vreemd, maar daar komen wel sterkere zenders voor terug”, aldus de presentator en showbizzdeskundige. Of het nieuwe mediabedrijf met hetzelfde personeelsbestand door kan gaan, is de vraag. Verlinde: ,,Ik ga daar niet over, maar ik natuurlijk zal gekeken worden naar dubbele functies. En dan denk ik meer, en ik wil daar geen waardeoordeel over geven, aan de mensen op de administratie, financiën en overhead. Daar zal naar gekeken worden.”

Winst

RTL Nederland en Talpa waren in 2020 goed voor een omzet van 909 miljoen euro en een operationele winst, dus het resultaat voordat belastingen, rente en afschrijvingen worden afgetrokken, van 84 miljoen euro. Ze verwachten door de fusie tussen de 100 en 120 miljoen euro aan kostenvoordelen te behalen.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Praat mee! Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.