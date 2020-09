Enschedese winnaar The Voice Senior trekt Jinek uit kijkcijferdip

Prins Constan­tijn in zelfisola­tie na contact met besmet persoon

18 september Prins Constantijn (50) zit in zelfisolatie omdat hij een week geleden ‘nauw contact’ heeft gehad met iemand die besmet is met het coronavirus. Dat laat de prins, die afgelopen dinsdag nog in de Grote Kerk aanwezig was bij Prinsjesdag, vrijdag weten op Twitter.