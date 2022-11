EO brengt gecrowdfunde serie The Chosen naar Nederland

The Chosen , een tv-serie over het leven van Jezus, is vanaf december te zien bij de NPO. De EO zendt de Amerikaanse show uit, meldt de omroep vandaag.

De serie kwam tot stand na een crowdfundingsactie in 2019. ,,Het was wereldwijd het grootste gecrowdfunde mediaproject ooit”, reageert EO-directeur Arjan Lock. ,,Het ligt voor de hand dat de EO deze serie over het leven van Jezus omarmt”, aldus Lock.

De serie volgt het verhaal van Jezus en zijn volgelingen, maar bevat ook verhaallijnen en personages die niet in de Bijbel staan. Acteur Jonathan Roumie speelt de hoofdrol in de serie.

Wereldwijd is de serie in 156 landen te zien en door meer dan 110 miljoen mensen bekeken. The Chosen is vanaf woensdag 15 december wekelijks te zien op NPO Start.

