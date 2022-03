Er is geen enkel NPO-gezicht dat in het gapende DWDD-gat kan springen

Concert Rolling Stones binnen 5 minuten uitver­kocht

Kaarten voor het concert van The Rolling Stones in juni in Amsterdam waren vanochtend in rap tempo uitverkocht. De ongeveer 53.000 tickets waren binnen vijf minuten weg, laat een woordvoerder van concertorganisator MOJO desgevraagd weten aan het ANP. Wel benadrukt de zegsman dat het kan zijn dat enkele kaartjes weer beschikbaar kunnen komen als een betaling daarvan niet is voldaan.

10:51