Er is na Boos nog een lange weg te gaan, maakte Studio Voetbal pijnlijk duidelijk

video's Songfesti­val-icoon duikt op bij Vlaamse Masked Singer: ‘Hyperven­ti­le­ren zodra ik masker kreeg’

In de Vlaamse versie van The Masked Singer is gisteravond voor de tweede keer een waar songfestivalicoon ontmaskerd. Na de winst van J’aime la vie-zangeres Sandra Kim vorig jaar bleek nu weer een bekende oud-deelnemer van het liedjesfeest schuil te gaan achter een van de maskers. Het ging nota bene om iemand die geen woord Vlaams sprak en het speciaal voor het programma leerde. Dat bleek nog het minst uitdagende aan zijn avontuur.

5 februari