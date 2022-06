Er komt een horrorfilm waarin Winnie de Poeh jaagt op menselijke prooien

Een paar jaar geleden verscheen er al de live action-film getiteld Christopher Robin in de bioscopen. De populaire beer mag nu opnieuw de hoofdrol vertolken in een film, maar dan wel op een zeer ongewone manier. Filmmaker Rhys Waterfield gaat een horrorfilm uitbrengen met Winnie de Poeh in de hoofdrol.



Het verhaal gaat over Winnie en Knorretje die besluiten om te gaan jagen op menselijke prooien, omdat ze te weinig voedsel hebben. De live action-film is in slechts tien dagen gefilmd in Engeland. De regisseur geeft wel aan dat het geen Hollywood-productie is en dat ze hebben geprobeerd om een goede balans te vinden tussen humor en horror. De film zal Blood and Honey heten, maar het is nog onduidelijk of hij ook bij ons in Nederland te zien zal zijn.