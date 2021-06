Er zijn mensen bij wie het gewone leven doorgaat, ook in de sportzomer!

'Pandemiere­cord' voor Fast & Furious 9 in Verenigde Staten

28 juni Het negende deel van de Fast & Furious-serie heeft in veel landen al een groot publiek naar de bioscoop getrokken. In de Verenigde Staten zorgde de film met zo’n 70 miljoen dollar zelfs voor het beste openingsweekend sinds het begin van de coronacrisis. Momenteel is zo’n tachtig procent van de Amerikaanse bioscopen weer heropend.