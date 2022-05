Eredoctoraat Radboud Universiteit voor Adriaan van Dis

Met video Vijf sterren: Dagboek van een Herders­hond is écht een spektakel

Het allerknapste aan de waanzinnige spektakelmusical Dagboek van een Herdershond, die zondag in première ging in het MECC in Maastricht, is misschien wel dit: de makers slagen erin ook publiek dat te jong is om de gelijknamige televisieserie tussen 1978 en 1980 gezien te hebben en bovendien geen bovenmatige interesse voelt voor de rijke Roomse geschiedenis van Limburg, ruim twee uur lang volop te boeien.

11:30